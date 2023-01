FC Nantes : l'interdiction de déplacement est levée pour la Coupe de France

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Et si l'année 2023 marquait un changement dans le rapport entre les supporters de football et les autorités ? C'est ce qu'a préconisé le rapport Bauer remis à la LFP à la fin de l'automne. Nous ne sommes que le 4 janvier et, déjà, nous avons eu deux exemples de victoires d'ultras ayant abouti à des déplacements. Le premier a été la présente des Parisiens à Bollaert pour le match au somment entre le RC Lens et le PSG le 1er janvier. Le CUP avait écrit aux autorités pour proposer un plan d'action, qui a été entendu. Mille d'entre eux étaient ainsi dans l'enceinte artésienne.

Et ce mercredi soir, on apprend que le tribunal administratif de Caen a décidé de suspendre l'arrêté préfectorale interdisant la présence de supporters du FC Nantes dans la cité normande pour le 32e de finale de Coupe de France face à l'AF Virois. C'est l'association nationale des supporters qui avait saisi le TA pour protester contre cette décision lunaire ne reposant sur rien de sérieux. Et le bon sens a fini par l'emporter.