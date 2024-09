FC Nantes, PSG : l'ironie de Kombouaré sur Luis Enrique

Pas plus tard qu'hier, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, avait confirmé en conférence de presse son peu d'appétence pour échanger avec les médias. Précisant même qu'il serait disposé à baisser son salaire de 50% pour ne plus avoir d'obligations médiatiques avec la presse internationale et française.

"Si je gagne son salaire, je donne même les deux tiers !"

Antoine Kombouaré, le technicien du FC Nantes, n'était pas au courant de cette sortie lorsque des journalistes lui ont demandé si lui aimait l'exercice de la conférence de presse. La réponse a fusé. A la Kombouaré. "Est-ce que je serais prêt à le faire ? Si je gagnais son salaire, oui. C’est une bonne réponse ? Si je gagne son salaire, je donne même les deux tiers ! Vous connaissez les montants ? C’est ce qu’il a dit vraiment ? Il a dit ça de façon sérieuse ? Voilà, j’ai répondu."