FC Nantes - l'oeil de Denis Balbir : "la Juventus, un nom mythique mais surtout des joueurs totalement prenables"

"On le lisait et on l'entendait depuis plusieurs jours : les hommes d'Antoine Kombouaré au FC Nantes se devaient de ne pas se focaliser sur le duel européen contre la Juventus Turin et se concentrer sur le championnat. Il est une évidence qu'ils ont rempli leur mission. Car, franchement, j'ai une fois encore aimé voir cette équipe face au FC Lorient. Il y a un collectif plaisant chez les Canaris, des joueurs au-dessus sur le plan technique et un groupe qui tire dans le même sens. Ce FC Nantes est séduisant avec, ne l'oublions surtout pas, un public qui joue aussi son rôle. On parle très souvent des supporters de l'OM, du PSG, de Lens ou de Saint-Etienne, mais ceux du FC Nantes ont également une rôle considérable. Et contre Lorient, ils n'ont eu cesse de porter leur équipe du début à la fin du match. Chapeau.

Jeudi, c'est donc le grand rendez-vous tant attendu contre la Juventus Turin. Et je ne vois vraiment pas pourquoi les Canaris ne devraient pas y croire. En face, et il ne faudrait pas l'oublier, ce n'est plus la Juventus que l'on a connu par le passé. En face, c'est une équipe encore traumatisée par les points en moins dans le Calcio et les problèmes extra-sportifs. Alors oui, la Juventus Turin, c'est un club et un nom mythique. Mais ce sont surtout onze joueurs totalement prenables contre qui, si vous êtes sérieux, concentrés et réalistes, vous pouvez faire des choses intéressantes.

"On le doit bien entendu au bâtisseur Antoine Kombouaré qui réussit, qu'on le veuille ou non, des prouesses depuis qu'il est sur le banc de touche."

Au-delà de ce double rendez-vous, il faut tout de même se rendre compte que le FC Nantes est encore engagé sur tous les tableaux avec la Couope d'Europe et la Coupe de France. Ce n'est pas rien et ce n'est surtout pas anodin. On le doit bien entendu au bâtisseur Antoine Kombouaré qui réussit, qu'on le veuille ou non, des prouesses depuis qu'il est sur le banc de touche. Il a sauvé le club de la L2, lui permet, avec des moyens limités, de s'installer en L1 et il est à l'heure actuelle en fin de contrat. C'est ça que je comprends moins. A mes yeux, le président Kita se doit de vite le rencontrer et de faire le point avec lui en vue de la saison prochaine. Quand on connaît la valse des entraîneurs au FC Nantes depuis des lustres, et qu'on a enfin un peu de stabilité avec un ancien joueur de la maison jaune, on le prolonge.

Bien entendu, il faut qu'il y ait la volonté des deux hommes. Peut-être que Kombouaré attend des garanties au niveau des joueurs et de ce qu'il pourra faire la saison prochaine. Les dossiers Blas et Lafont ne vont pas être simples à gérer, c'est une évidence. Peut-être que Kombouaré aura d'autres propositions. Ce qui ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas, si je suis président du FC Nantes, je ne laisse pas traîner et je vais vite sonder mon entraîneur en vue des prochains mois."