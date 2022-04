FC Nantes : l’OGC Nice reçoit un renfort spectaculaire avant la finale !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes et l’OGC Nice n’ont pas encore la tête à la finale de la prochaine Coupe de France le 7 mai au Stade de France. Avant cette échéance, les deux clubs restent encore en course pour une place en coupe d’Europe et ne vont pas galvauder leur fin de saison.

Les supporters du FCN et du Gym, eux, ont déjà l’esprit à la Coupe. Notamment sur la Côte d’Azur. Comme le compte Twitter des Aiglons le fait remarquer, toute la ville de Nice s’est ainsi déjà parée des couleurs du club en guise de soutien pour la finale !

Walter Benitez, gardien titulaire de l'OGC Nice, est totalement sous le charme de cette belle initiative qui pourrait donner quelques idées à d'autres à l’avenir...

Bastien Aubert

Rédacteur