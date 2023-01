FC Nantes : l'OM a inspiré Kombouaré à Montpellier

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les événements ont tourné dans le sens du FC Nantes, cet après-midi à Montpellier (3-0), et Antoine Kombouaré ne va pas s'en plaindre. Surtout que le Kanak a largement influé sur ce résultat avec un schéma à trois défenseurs centraux qui a déstabilisé les Héraultais. Il a expliqué en conférence de presse qu'il s'était inspiré de la victoire marseillaise à la Mosson (2-1) il y a deux semaines.

"Avec une défense à 3, Marseille avait posé beaucoup de problèmes ici. J'avais en tête qu'il fallait être à 3 en défense pour leur poser des problèmes. Avec la blessure de Pallois, j'ai opté pour cette solution, avec Zeze et des joueurs d'expérience à ses côtés. Il fait le travail. Et quand on mène, je veux de l'expérience. Il a 17 ans. Il a besoin d'apprendre, de travailler. Quand on joue le maintien, on aimerait associer la manière au résultat. Mais plus on gagne, plus on pourra mettre un contenu plus joueur. Le haut niveau, c'est l'efficacité. On en marque trois et on n'en prend pas. On ne va pas faire la fine bouche. L'état d'esprit est bon. Les attaquants sont là pour marquer des buts. Travailler pour ne pas prendre de but, c'est bien. Mais voir nos attaquants marquer, c'est mieux."