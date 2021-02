FC Nantes : l'ultime punchline de Raymond Domenech à un journaliste

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Après six matches, Raymond Domenech n'a toujours pas gagné avec le FC Nantes (4 nuls, 2 défaites). Si ses Canaris ont été intéressants à Saint-Etienne (1-1), ce premier succès tant espéré n'est pas venu et forcément l'ancien sélectionneur des Bleus – déjà très critiqué avant même ses débuts – suscite toujours plus d'interrogations. Certains fans se demandent même si Waldemar Kita ne peut pas se séparer de lui dès ce week-end en cas de contre-performance face à Lille à la Beaujoire (dimanche, 17h).

Domenech 1 – Nigay 0

Forcément, alors qu'il était interrogé par Pierre Nigay sur Téléfoot, la question est tombée : « Raymond, vous regrettzez d'être sorti de votre retraite pour signer à Nantes ? ». Et comme souvent avec Domenech, le trait d'esprit est sorti dans la foulée pour punir « l'impertinent » : « Je peux vous poser la même question. Et vous, Pierre, vous regrettez d'avoir quitté L'Equipe pour Mediapro ? ».

Précision importante (car on peut trouver la sortie de Raymond Domenech assez vacharde) : les deux hommes s'apprécient beaucoup et ont collaboré longtemps lorsque Raymond Domenech était chroniqueur dans l'émission de sa compagne Estelle Denis. Qui aime bien châtie bien ?