FC Nantes : la banderole anti-Juventus a fait réagir en Italie

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

« Club de la triche, de la magouille et de la répression. Depuis 27 ans, toujours le même leitmotiv… Juve merda ! » Ils étaient remontés, les ultras du FC Nantes hier soir ! Par leur mésaventure du match aller, auquel ils avaient refusé d'assister en raison de contraintes imposées par la police turinoise avant leur entrée au stade. Mais aussi par l'élimination de 1996 en demi-finales de Champions League face à des Bianconeri sur lesquels pèsent toujours des soupçons de dopage, sans parler du contrôle des arbitres en place à l'époque dans le Calcio.

Cette banderole a été largement commentée en Italie. Mais, surprise, pas condamnée ! Même le très pro-Juventus Tuttosport s'est contenté de relayer la chose sans rien dire dessus. Il faut dire que beaucoup de gens de l'autre côté des Alpes pensent la même chose que les Nantais à propos de la Vieille Dame. Et que sa pénalité de 15 points endurée il y a un mois pour des plus-values fictives sur des transferts est là pour rappeler qu'elle est loin d'être victime de sa réputation... On signalera d'ailleurs la très bonne blague du compte Twitter Ruttosporc (littéralement rot sale), qui est l'équivalent italien du Gorafi et qui a été scandalisé que les Nantais ne limitent les vols de la Juventus qu'aux 27 dernières années...