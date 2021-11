FC Nantes : la Brigade Loire en grève et en colère

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Il n'y avait pas que Antoine Kombouaré qui était en colère dans les rangs du FC Nantes. Le technicien, qui n'a pas vraiment apprécié la prestation de ses joueurs contre le RC Strasbourg (2-2), était en effet accompagné du principal groupe de supporters, la Brigade Loire. Qui, elle, a tenu à faire la grève des encouragement (pendant 20 minutes) et pondre un communiqué musclé contre la police.

A vous de juger : "La Préfecture a fait le choix de mettre en place la Section d'Intervention Rapide à l'entrée de la Tribune Loire. C'est une nouveauté totale [...] Mais au-delà de leur présence, c'est leur attitude qui pose aujourd'hui problème. Dès le match contre Troyes, ils ont voulu marquer leur présence en adoptant une attitude agressive voire menaçante lors de fouilles poussées.

Sur le déplacement suivant, à Bordeaux, cette même SIR est allée jusqu'à demander à certains de nos membres de se mettre en caleçon à la fouille (!!!), n'hésitant pas à demander les identités de ceux qui osaient se plaindre. Nous avons remonté le problème au club via son SLO (référent supporters) [...] Lors de la réception de Clermont , la SIR a de nouveau souhaité agir de façon ciblée sur les membres de notre groupe à leur arrivée au stade. Face au refus de certains, la situation a rapidement dégénéré, ces policiers sortant facilement leur matraque télescopique, certains s'en délestant même pour proposer d'en découdre à mains nues (!!!), menaçant les membres qui ont osé leur dire « non » de les retrouver en dehors du stade.



Nous avons donc de nouveau tiré la sonnette d'alarme mais nous n'avons eu aucune réponse claire. Pire encore, ces mêmes policiers ont porté plainte nominativement à la suite du dernier match ! Certains membres pourraient être interdits de stade par la Préfecture, le monde à l'envers ! Sous couvert du conflit qui nous oppose au club, la Préfecture se permet toutes les méthodes, même les plus borderline, pour tenter d'affaiblir et diminuer la Brigade Loire.

Si notre rejet du FC Kita s'exprime par nos chants et banderoles, nous ne transformons pas la tribune Loire en zone de guerre pendant les matches, que cela soit avant la pandémie ou maintenant. Rien ne justifie ce choix soudain d'une présence musclée de la SIR à l'entrée de notre tribune. Cet après-midi, nous avons fait le choix d'une grève des encouragements jusqu'à la 20e minute. Nous demandons une désescalade de la tension et un retour à la situation sécuritaire d'avant-Covid, et qu'aucune interdiction administrative de stade ne soit prononcée à l'encontre des personnes ciblées par les plaintes, sauf s'il est prouvé qu'elles se sont rendues coupables de violence."