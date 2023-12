FC Nantes : la Brigade Loire « sous le choc » après le décès d’un des siens

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Samedi soir, à une heure du coup d’envoi du match FC Nantes – OGC Nice (1-0), un supporter des Canaris âgé de 31 ans – membre de la Brigade Loire – a été poignardé par un chauffeur VTC aux abords du stade de la Beaujoire et a succombé à ses blessures.

Un fait divers gravissime, largement condamné et qui a donné lieu à de nombreuses réactions de condoléances dans la sphère sportive et politique. En revanche, au sein du groupe Ultras nantais, c’est aujourd’hui le silence qui prédomine.

Dimanche, de nombreux supporters des Jaune et Vert se sont rendus sur les lieux du drame pour déposer des fleurs et réaliser une fresque en hommage à « Max » mais aucune voix officielle ne s’est élevée du côté de la Brigade Loire.

Un hommage à Max aura lieu le 17 décembre sur Nantes - Brest

Ouest-France, qui a contacté les leaders de la « BL » dépeint un groupe « sous le choc » et qui vit « un cauchemar ». Plutôt que de réagir à un communiqué et répondre au chauffeur VTC qui fait la tournée des médias pour dénoncer une « attaque de hooligans », la Brigade Loire a fait le choix du deuil en silence mais également d’un hommage à Maxime Le Roy lors du prochain match à la Beaujoire le dimanche 17 décembre prochain face à Brest.

Du côté de la voix officielle du club, aucune communication non plus pour l’instant mais pour d’autres raisons : on attend d’avoir les premiers éléments de l’enquête avant de commenter les faits. On devrait en savoir plus dans la journée avec la conférence de presse du procureur de la République Renaud Gaudeul.

