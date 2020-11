FC Nantes : la confidence de Ripoll qui a fait basculer Kolo Muani dans une nouvelle dimension

L’équipe de France Espoirs verra l’Euro 2021. Dès jeudi, les coéquipiers d’Alban Lafont avaient validé leur ticket pour la phase finale de la compétition en écrasant le Lichtenstein sur ses terres (5-0). Lundi, les Bleuets ont mis un point final en dominant la Suisse grâce notamment à un dernier but de Randal Kolo Muani inscrit au bout du temps additionnel suite à un travail remarquable de Mattéo Guendouzi (3-1).

« Ça m’a beaucoup touché »

Avant le coup d’envoi de cette rencontre, l’attaquant du FC Nantes (21 ans) avait dit tout son bonheur de faire partie de cette équipe. Et expliqué qu’un message de Sylvain Ripoll avait tout changé pour lui.

« Quand je suis arrivé lors du dernier rassemblement, il m’a un peu parlé pour me dire qu’il avait regardé mes matchs, et qu’il était content de mon début de saison, a confié le buteur des Canaris à RMC Sport. Il cherchait un attaquant avec un autre style de jeu et c’est ce que je pouvais apporter à l’équipe. Ça m’a beaucoup touché parce que l’entraînement il m'a tout de suite parlé de ce que je pouvais apporter. C’est une manière de se sentir en confiance, se sentir important. »