FC Nantes : la confidence pessimiste de Mickaël Landreau

Lancé dans un projet de reprise du FC Nantes sous la bannière du Collectif Nantais, Mickaël Landreau reste très impliqué dans le monde du football. Récemment, l’ancien gardien des Canaris était ainsi présent à une récente réunion entre éducateurs de Vendée tenue à la Roche-Sur-Yon.

Accompagné de Nicolas Gillet, Nicolas Savinaud et Charles Devineau, l’ex des Canaris a jeté un regard froid sur l’évolution du football moderne dans lequel il semble avoir du mal à se reconnaître. « Actuellement, l’entraîneur est beaucoup trop exposé au haut niveau. Le plaisir de l’entraînement, je ne sais pas où il est aujourd’hui. On voit ce que peut vivre un entraîneur dans un club, a-t-il expliqué à Ouest France. Ce n’est plus le foot d’il y a vingt ou trente ans. La relation entre le monde du foot et de l’entreprise est primordiale aujourd’hui. »

C’est peut-être aussi pour cette dernière raison que l’ancien portier du PSG et du LOSC s’est enfin décidé à passer de l’autre côté de la barrière dirigeante à 42 ans révolus. Aux dernières nouvelles, le Collectif Nantes pourrait d'ailleurs formuler une première offre ferme d’ici à la fin de l’année civile.