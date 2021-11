FC Nantes : la confidence prometteuse de Pierre Ménès avant l’OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a redressé la barre. Battus par le PSG il y a huit jours au Parc des Princes (1-3), les hommes d’Antoine Kombouaré ont su faire jeu égal avec le LOSC hier à Lille (1-1). Dans le jeu, les Canaris auraient même sans doute mérité mieux.

« Lille s’est heurté à une bonne équipe de Nantes qui a décroché un match nul méritoire, affirme Pierre Ménès sur son blog. Les Lillois avaient pourtant entamé la rencontre de la meilleure des façons en ouvrant le score mais les Canaris ne se sont pas désunis et ont égalisé un quart d’heure plus tard par Blas, qui a profité de la glissade de Djalo pour inscrire son 7e but de la saison. »

L’ancien consultant de Canal+ aurait donné un vainqueur aux points : le FC Nantes. « Bousculés par des Nantais sans complexe, les Dogues ont repris le match par le bon bout à l’heure de jeu, a-t-il ajouté. À l’arrivée, c’est un nul qui n’arrange évidemment pas le LOSC mais récompense des Canaris très consistants cette saison. » De bon augure pour le FC Nantes avant la venue de l’OM mercredi à la Beaujoire pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 (21h).

"Nice et Lille patinent"



Deuxième contre-performance à domicile pour les joueurs de Galtier, surpris par Metz. Avant cela, Nantes a pris un point mérité à Lille tout comme Angers à Lens.https://t.co/kUPHaXeBUo — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 27, 2021