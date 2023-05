FC Nantes : la confidence très inquiétante d'un proche d'un Canari pour le sprint final

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Ce soir à Brest, le FC Nantes joue son match en retard de la 33e journée. Avec la peur au ventre car une défaite à Francis-le-Blé enverrait le club dans la zone rouge. Quatre jours après l'humiliation du Stade de France en finale de la Coupe face à Toulouse (1-5), ce serait un nouveau coup au moral très dur à surmonter pour des Canaris qui, en plus, accueilleront un autre candidat au maintien, Strasbourg, dimanche. Mais alors que tout le monde au sein de la Maison Jaune essaye de positiver, un proche d'un joueur a fait une confidence alarmante à L'Equipe...

Cuits (physiquement), les Canaris ?

"Ce sont les joueurs qui décident, ils sont concernés et ont envie, mais encore faut-il pouvoir courir", a déclaré cette personne au quotidien sportif, sous-entendant qu'il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Habitué à ne jouer que les compétitions nationales depuis près de deux décennies, le FC Nantes digèrerait plutôt mal sa participation à l'Europa League, dévoreuse d'énergie et d'influx nerveux. Le gros souci, c'est que les adversaires des prochaines semaines (Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Lille) ne sont pas du genre à économiser leurs efforts. Si les Canaris sont cuits à six matches de l'arrivée, ça n'augure rien de bon pour l'objectif du maintien...

Le calendrier complet du FC Nantes pour la fin de saison

