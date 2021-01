FC Nantes : la cote de Domenech est remontée en flèche !

Le pourtant drôlissime « Kita Circus » n’a pas fait rire tout le monde dans le pays. Si Raymond Domenech était au centre des moqueries des supporters du FC Nantes il y a dix jours, l’actuel entraîneur des Canaris semble avoir regagné une cote de sympathie auprès de l’opinion publique au-delà de la sphère nantaise.

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, diffusé par L’Équipe, les Français ont ainsi majoritairement (52%) une bonne opinion de Raymond Domenech. Plus de dix ans après Knysna, l'ancien sélectionneur des Bleus est excusé par 54% des personnes interrogées même ils sont encore 44% à ne pas lui pardonner. Les sondés sont 61% à penser que Domenech mérite une deuxième chance et 56% estiment que sa nomination sur le banc des Canaris est un bon choix.

La personnalité de Domenech reste clivante

La personnalité du coach du FC Nantes demeure clivante. S'il est jugé compétent (58%) et sympathique (53%), 54% des Français estiment qu'il n'a pas d'autorité, 56% le jugent pas charismatique, 58% pas rassembleur et 62% pensent qu'il n'est pas exemplaire. Sa dernière frasque sur Diego Maradona n’aide pas.