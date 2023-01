FC Nantes : la Cremonese et un bourreau de l'OM ont montré la voie à suivre contre la Juventus

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Ce soir, la Juventus Turin, adversaire du FC Nantes en Europa League les 16 et 23 février, renouait avec la Serie A. Son premier match officiel depuis la Coupe du monde. Elle se produisait sur le terrain de la Cremonese, promu classé avant-dernier au coup d'envoi et qui n'avait pas gagné la moindre rencontre en 16 journées. L'adversaire idéal, en quelque sorte. Seulement, ça ne s'est pas bien passé pour les Bianconeri, vainqueur à l'arrachée sur un coup franc magnifique de 25 mètres de l'ancien Marseillais Arkadiusz Milik (1-0).

Certes, ils sont tombés sur un gardien adverse inspiré, qui a repoussé plusieurs de leurs tentatives avant de céder sur la dernière. Mais la Juve peut aussi s'estimer heureuse de ne pas avoir perdu car la Cremonese a eu deux buts refusés (à raison) et a frappé une fois un poteau. La recette des locaux dans ce match ? Un pressing de chaque instant, un bel engagement et, surtout, un attaquant, Cyriel Dessers, qui a pesé sur la défense bianconera. Le buffle belgo-nigérian avait été le bourreau de l'OM en demi-finale d'Europa League Conférence avec un doublé pour le Feyenoord. Antoine Kombouaré a un peu le même profil avec Ignatius Ganago et Mostafa Mohamed. Ne reste plus qu'à mettre les mêmes ingrédients que la Cremonese... et à se montrer vigilant sur les coups francs.