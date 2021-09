FC Nantes : la date de la première de Willem Geubbels avec les Canaris se précise

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Prêté par l'AS Monaco (avec option d'achat de 6 M€) dans les dernières heures du Mercato, Willem Geubbels ne fera pas ses débuts ce dimanche (17 heures) contre l'OGC Nice. En conférence de presse, Antoine Kombouaré a en effet confirmé que l'ancien crack de l'OL n'était pas encore prêt à reprendre la compétition.

En revanche, le Kanak a déjà fixé la marche à suivre concernant Geubbels, ouvrant la porte à une apparition assez rapide : « Il a eu pas mal de pépins. En arrivant de Monaco, on a reçu le dossier médical. Et on a eu le médecin de là-bas au téléphone, qui nous a dit qu'il avait encore besoin de temps. Ils avaient programmé un retour pour lui la semaine prochaine. On va respecter le schéma qui a été mis en place ».

Si tout se passe comme prévu, Willem Geubbels devrait donc faire ses grands débuts (au moins sur le banc) dans huit jours au stade Raymond-Kopa face au SCO Angers...