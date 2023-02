FC Nantes : la défaite du PSG face à l'OM rappelle un souvenir cuisant à Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Il est parfois des défaites qui font plus mal que d'autres. Et pour tous les supporters du PSG, en concéder une face à l'OM reste synonyme de douleur pas facile à digérer. Certes, le PSG ne s'était pas incliné face au club phocéen depuis des lustres, mais l'élimination en Coupe de France, hier soir mercredi, fait tâche alors que la Ligue des Champions se profile face au Bayern Munich.

Autre évidence, rappelée par footmercato, cette défaite au Vélodrome est la troisième concédée par les Parisiens lors de ses dix dernières sorties, après le revers à Lens et celui face au Stade Rennais. Et pour remonter à une telle série, il faut, tenez-vous bien, remonter à l'année 2010, alors que le PSG était entraîné par un certain Antoine Kombouaré. La formation parisienne de l'époque avait enregistré cinq défaites en dix rencontres et avait terminé le championnat en treizième position.

Que les supporters parisiens se rassurent, il parait fort peu probable que l'équipe actuelle finisse la saison au même rang...