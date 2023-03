FC Nantes : la dernière idée de Kita dénoncée par les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Dans le FC Nantes de Waldemar Kita, même quand ça va, il y a quelque chose qui coince. Ce mardi, la radio régionale Hit West révèle que les supporters nantais ont demandé à l'avocat de l'association nationale des supporters d'envoyer un courrier à la Police nationale au ministère de l'Intérieur pour les alerter sur le fait qu'un fonctionnaire de police, autrefois chargé de leur surveillance, allait être nommé directeur de la sécurité et de la sûreté des Canaris. Selon eux, il y aurait un conflit d'intérêts dans cette nomination.

Dans le courrier de neuf pages que la radio s'est procurée, il est expliqué que le fonctionnaire procédait "à la collecte de renseignements sur les supporters du FC Nantes (...) permettant (notamment) d'apprécier la nécessité ou la proportionnalité d'arrêtés de restriction ou d'interdiction des supporters". Et donc que l'on peut "légitimement penser que ses (anciens) collègues ne se trouveraient pas dans une situation d’impartialité totale (avec lui) lors des nombreuses réunions entre le FC Nantes et la Police, et au moment de prendre des décisions concernant le FC Nantes". En outre, le policier "a nécessairement formulé des avis sur des contrats de toute nature à conclure avec l’entreprise privée que constitue le FC Nantes. Il ne peut donc y prendre ou y recevoir une participation par travail sans faire naître un risque de caractérisation d’une prise illégale d’intérêts". Enfin, il apparait à l'avocat de l'ANS que "le choix de recrutement du FC Nantes (est) motivé par la seule présence actuelle de (ce policier) au sein d’un service de la police nationale au sein duquel le FC Nantes a besoin d’être influent".