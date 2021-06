FC Nantes : la dernière provocation de Domenech lui revient en pleine tête

Il y a deux façons d'appréhender Raymond Domenech. Soit de voir en lui un incompétent notoire, prêt à tout pour qu'on parle de lui, même à jouer les pompiers de service au FC Nantes cet hiver alors qu'il n'a plus entraîné en club depuis vingt ans. Soit de comprendre qu'il a toujours été un grand provocateur et qu'il ne s'arrêtera jamais, à moins qu'on l'ignore. Twitter a visiblement opté pour la première approche et s'est régalé de ses derniers tweets.

Denayer et la Belgique moqués, une faute dans le nom de De Bruyne…

Jeudi, Domenech a suivi le match entre le Danemark et la Belgique, qui a vu le premier ouvrir le score dès la 3e minute sur une grossière erreur de Denayer puis malmener les Diables Rouges pendant toute la première période. Domenech s'est alors moqué sur Twitter : "Denayer avec le maillot de l’OL avec la Belgique, mêmes causes mêmes effets. Mauvaise relance suivie d’une mauvaise décision. Le Danemark, euphorique, en profite". "La Belgique n°1 au classement FIFA, c’est bien les Diables Rouges qui jouent en rouge contre le Danemark".

Sauf qu'après la pause, Kevin De Bruyne a fait son entrée en jeu, a été passeur décisif puis buteur et la Belgique a fini par s'imposer. Domenech a alors tenté de sauver la face en cirant les pompes du meneur de jeu de City, mais il a fait une faute dans son nom ("Le numéro 1 FIFA, c’est De Bryne, il a transformé son équipe. Bravo, les Diables Rouges sont revenus de l’enfer"). On vous laisse la volée de bois vert dont il a écopé sur Twitter, de nombreux messages faisant référence à son passage tout sauf glorieux à Nantes cet hiver…

