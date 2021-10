FC Nantes : la déroute du PSG à Rennes fait le bonheur des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Jamais une victoire du Stade Rennais n’avait autant mis en joie les supporters du FC Nantes. Grâce à des buts inscrits juste avant et juste après la pause par Gaëtan Laborde (45e) et Flavien Tait (46e), le SRFC s'est offert le scalp du PSG (2-0) dimanche au Roazhn Park et fait le bonheur des Canaris.

Les plus fins observateurs du FC Nantes ont ainsi fait remarquer que cette défaite empêcherait de facto le PSG de rester invaincu cette saison et de battre le record de 32 matches consécutifs sans défaite en Ligue 1 (saison 1994-1995). Avant le cuisant revers en terres rennaises, la série du club de la capitale s’étirait à 15 rencontres de suite sans défaite.

« Après le revers du PSG à Rennes, le FC Nantes conserve pour une saison de plus son record de 32 matches consécutifs sans défaite en Ligue 1 », a rappelé Grégory Jullian sur France Bleu. Si le commentateur Julien Brun a fait état de la nouvelle en plein match, Simon Reungoat, d’Hit West, a savouré de la même manière avec la mention un poil ironique « Amitiés Bretonnes. »

Après le succès du @staderennais sur le @PSG_inside ➡️ Les parisiens ne pourront pas battre le record d’invincibilité du @FCNantes sur une saison (32 matchs consécutifs sans défaite en 1994/1995).#Amitiésbretonnes pic.twitter.com/iTTEGoss4W — Simon Reungoat (@SimonReungoat) October 3, 2021