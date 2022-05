Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Après examen de la situation du @FCNantes, la DNCG a décidé de ne prendre aucune mesure à l’encontre du club avant la prochaine saison 2022/2023 🔰 pic.twitter.com/8S05gJX9pz — Simon Reungoat (@SimonReungoat) May 24, 2022

Pour résumer Le FC Nantes, le Stade de Reims, le Stade Brestois, le SCO d'Angers, Clermont et Troyes ont reçu ce mardi le feu vert de la DNCG, le gendarme financier du football français.

Fabien Chorlet

Rédacteur