FC Nantes : la finale de Coupe, Kombouaré, son départ... Kolo Muani lâche ses vérités

Adoubé par Jean-Claude Suaudeau dans l'interview que le mythique ancien joueur et entraîneur du FC Nantes a accordé à L'Equipe, Randal Kolo Muani sera l'homme à suivre pour les Canaris samedi lors de la finale de la Coupe de France. Un rendez-vous particulier pour lui, natif du 93, où se situe l'enceinte dyonisienne et qui partira en fin de saison à l'Eintracht Francfort. Dans une interview à Ouest-France, l'attaquant a fait part de ses sentiments.

"C’est la première fois que je vais entrer au Stade de France, et pourtant, j’habite à dix minutes. Ça restera gravé à vie, donc j’espère qu’on ira au bout. Pour moi, c’est un match à domicile. Je vais jouer chez moi, c’est un match que j’attends. Le Stade de France, on peut y rêver, on sait que l’équipe de France joue là. C’est un stade emblématique qui donne envie d’y jouer un jour. Pour moi, c’est un lieu de fous. Y mettre les pieds pour y disputer une finale, ça me tient vraiment à cœur. Je n’ai jamais joué devant 80 000 personnes. Ça va être énorme.

"Je reviendrai à Nantes"

"Le coach qui a le plus compté ? Antoine Kombouaré. Il me met vraiment en confiance, me pousse à jouer comme je sais le faire. A chaque début de match, il m’encourage à être décisif et il compte tout : provoquer un penalty, délivrer une passe décisive, marquer un but. Je me sens très, très bien avec lui. Il échange beaucoup avec les joueurs, quand ça va comme quand ça ne va pas. Et moi, j’écoute les conseils."

"C’est sûr, je reviendrai à Nantes. Je vais laisser mes potes ici. C’est une belle ville, j’y ai pris goût. Ici, c’est mon vrai départ dans la vie. Je me suis tout de suite bien senti, dès la semaine de stage que j’avais effectué et c’est pour ça que j’ai signé à Nantes. Franchement, ça va me faire bizarre de partir. Je serai triste, ça me fera beaucoup de mal, mais c’est la vie. "

« Sur le terrain, j’ai du mal à être égoïste. Le foot, c’est le collectif. Je l’ai toujours vu comme ça. »



