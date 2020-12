FC Nantes : la fronde anti-Kita pourrait aboutir à un nouveau projet Socios !

Alors que les supporters du FC Nantes se préparent à une manifestation pacifique et masquée dimanche afin de réclamer le départ de Waldemar Kita, Florian Le Teuff, le membre fondateur de l'association « à la nantaise » est sorti du bois.

Meneur de la fronde contre le YelloPark et désormais adjoint à la maire socialiste Johanna Rolland, l'élu entend profiter du conseil de Nantes Métropole et de la dynamique actuelle pour proposer la création par la collectivité d'une « société commerciale », permettant aux entrepreneurs locaux ainsi qu'aux supporters de faire un pot commun... Avec l'idée de relancer un projet Socios.

Le Teuff veut « graver dans le marbre que l'avenir du club est collectif »

Dans les colonnes de L'Equipe, Florian Le Teuff vend son idée : « On est à la croisée des chemins, vingt ans pile après le péché originel, la vente du FCN à la Socpresse, un acteur économique extérieur au territoire. Vingt ans d'échecs : il n'y a pas eu le moindre match européen à Nantes depuis 2004. Avant Kita, il y a eu la Socpresse de Gripond et Roussillon, ce n'est pas une question de personne mais de fond, de mode de gouvernance. Le FCN ne doit plus être le jouet d'une personne, on veut graver dans le marbre que l'avenir du club est collectif ».

Reste que ce projet, même s'il est mené à terme, dépend du bon vouloir de Waldemar Kita de vendre le FC Nantes. Jamais convaincu par le projet Socios, l'hommes d'affaires franco-polonais serait davantage convaincu par un fonds avec des reins solides. Or, vu la conjecture économique difficile du football français, ce n'est pas le plus simple à trouver aujourd'hui...