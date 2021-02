FC Nantes : la gestion Kita a un effet positif sur les champions de 2001

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Propriétaire du FC Nantes depuis août 2007, Waldemar Kita connaît un bilan catastrophique avec une relégation, aucun trophée et aucune participation aux Coupes européennes. A tout cela, on peut ajouter une perte d'identité qui fait enrager les supporters ainsi que des changements d'entraîneurs devenus monnaie courante ou encore des transferts souvent décevants et sujets à controverse. Mais cette politique auto-destructrice a un avantage, qu'a résumé Yves Deroff, champion de France 2001, dans les colonnes du quotidien Ouest France.

"Aujourd’hui, l’histoire du club fait que nous appartenons à l’équipe du dernier titre"

"Ces années nantaises ont changé mon CV. En plus, nous avions gagné deux Coupes de France avant. J’ai aussi quelques matches de Ligue des champions au compteur puisque l’année après le titre, je reste à Nantes pour jouer cette compétition magique. Elle apporte de l’expérience, elle donne envie de continuer à jouer au plus haut niveau. Quand j’arrive à Strasbourg, j’ai tout ce vécu pour moi."

"Après, ça change ta vie personnelle parce que même encore aujourd’hui, notamment à Nantes et dans la région, on me présente comme Yves Deroff, champion de France 2001. Et aujourd’hui, l’histoire du club fait que nous appartenons à l’équipe du dernier titre en date. On a marqué l’histoire du club. Cela démontre la dimension de l’exploit et combien il est difficile de gagner un titre de champion de France. C’est aussi une fierté. Vingt ans après, et 8 ans après la fin de ma carrière, à Nantes et dans le monde du foot, on me connaît pour ce titre."