FC Nantes : la grande forme de Moses Simon soulignée au Nigeria

Jusqu'ici, tout allait bien pour le Nigeria. Placés dans le groupe C des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique, les Super Eagles comptaient deux victoires en deux matches, étaient leaders solitaires et se disaient que face au Cap-Vert, au Liberia et à la République centrafricaine, la qualification serait aisée. Seulement voilà, jeudi soir, ils se sont mis en difficulté tout seuls en s'inclinant à domicile face à la Centrafrique (0-1). Une défaite embarrassante qui leur a valu des critiques féroces des médias nigérians, à l'exception de Moses Simon.

L'ailier du FC Nantes est le seul à avoir obtenu une note moyenne (5/10) parmi les quatorze joueurs ayant foulé la pelouse. « A bien combiné avec son latéral Aina, peut-on lire sur le site owngoalnigeria.com. Ils ont constitué le plus sûr chemin vers le but en première période. Mais Simon aurait dû faire mieux avec les trois corners qu’il a tirés durant ces 45 minutes. Idem lorsqu’il a choisi de tirer alors qu’un centre pour Osimhen, libre de marquage dans la surface, aurait été plus approprié. »

