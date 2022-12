FC Nantes : la Juventus a trouvé un soutien de poids avant les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pour le FC Nantes, plus l'affaire Prisma va s'étirer dans le temps, mieux ce sera. Car s'il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, force est de constater que cela peut tout de même servir quand son adversaire n'est pas au mieux au moment de croiser sa route ! Et c'est évidemment le cas de la Juventus Turin, dans de beaux draps suite à la révélation de magouilles financières. Des magouilles qui pourraient lui coûter très cher puisque, comme nous l'avons déjà écrit, elle risque au pire une relégation en Serie B et une exclusion des Coupes européennes.

En Italie, c'est évidemment un déferlement de haine à l'encontre d'un club accusé de tout depuis toujours. Et déjà sanctionné en 2006 parce que son directeur sportif, Luciano Moggi, avait mis en place un véritable contrôle des arbitres. Mais au milieu des récriminations, le président de la Lazio Rome, dont les tifosi détestent pourtant la Vieille Dame, a tenu à rappeler qu'elle n'était pas la seule visée par l'enquête... "Aujourd'hui, tout le monde parle en mal de la Juve, mais elle est l'un de ces clubs qui ont permis de changer le monde du football. Beaucoup se sont bien servis de ce qu'elle a fait et elle ne saurait être accusée de tous les maux du Calcio. J'ai vu Agnelli au Sénat et je l'ai embrassé..." Un peu de réconfort dans ce monde de violence...