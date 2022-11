FC Nantes : la Juventus rétrogradée notamment à cause de Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

On a coutume de dire que dans le football, tout va très vite. On en a un nouvel exemple avec la Juventus. Il y a deux jours, nous écrivions qu'au moment des barrages de l'Europa League en février, le FC Nantes risquait de tomber sur un sacré morceau puisque Paul Pogba et Federico Chiesa seraient au top, de même que Dusan Vlahovic. Mais ça, c'était il y a deux jours. Hier, le conseil d'administration de la Vieille Dame a démissionné en masse et les révélations se sont depuis multipliées. Si bien qu'au moment d'affronter le FCN, la Juve pourrait, dans le pire des cas, savoir qu'elle sera rétrogradée en fin de saison !