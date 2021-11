FC Nantes : la LFP a fait un cadeau empoisonné aux Canaris face à Strasbourg

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Dimanche, le FC Nantes reçoit Strasbourg à la Beaujoire pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 et on en sait désormais plus sur le corps arbitral désigné par la LFP pour ce match. Clément Turpin a été désigné pour cette rencontre. L'arbitre international sera assisté de Nicolas Danos et Cyril Gringore, de Pierre Legat (4e arbitre) et de Willy Delajod (assistant vidéo).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le choix de Clément Turpin n'est pas une grande nouvelle pour les Canaris puisqu'il faut remonter au 20 septembre 2014 et une victoire 2-1 face à Nice pour trouver trace d'un succès du FC Nantes avec cet arbitre.

Depuis, Clément Turpin au sifflet contre Nantes c'est 12 matchs sans victoire pour les Canaris. La seule fois où l'arbitre de 39 ans a arbitré un Nantes – Strasbourg, c'était en décembre 2020 … Et cela ne s'est pas très bien passé pour les protégés de Waldemar Kita, balayés 4-0 à la Beaujoire par les Alsaciens.