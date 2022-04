FC Nantes : la Ligue a frappé fort après les incidents à Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Dirigeants brestois et nantais s'attendaient à prendre cher de la part de la commission des terrains après les incidents survenus dimanche à Francis Le Blé lors du match qui a opposé leurs deux équipes. Après l'ouverture du score des Canaris, la partie a été interrompue car les ultras du FCN ont lancé des fumigènes sur la pelouse. A la 51e minute, l'arbitre a de nouveau été contraint d'arrêter le jeu parce que des ultras brestois ont pénétré sur la pelouse pour aller en découdre avec leurs homologues de la Cité des Ducs.

Hier soir, la commission de discipline s'est réunie à Paris et a décidé de placer le dossier en instruction jusqu'au 27 avril. Mais cela ne l'a pas empêche de prendre deux premières mesures fortes : la fermeture de la tribune Quimper de Francis-Le Blé, celle des ultras brestois, jusqu'à cette date et l'interdiction pour les Nantais d'effectuer des déplacements. Pas d'OM-FCN le 20 avril pour eux, donc. Et ce n'est qu'un avant-goût. Les vraies sanctions devraient tomber dans deux semaines...

❌ Dante, Massadio Haïdara, Yvan Neyou... Découvrez les décisions de la Commission de Discipline de la LFP de ce mercredi ⤵️https://t.co/JqyvK82HsZ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 13, 2022

