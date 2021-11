FC Nantes : la mairie s'attaque à la dernière lubie de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Hier soir, dans L'After, il a été dit que Waldemar Kita n'avait pas vraiment l'intention de quitter la Jonelière pour Vair-sur-Loire, à trente kilomètres de Nantes. Que le propriétaire de la Maison Jaune voulait juste gonfler le prix du club en prévision d'une future vente. Mais il n'empêche que ce déménagement a provoqué un certain émoi au sein de la mairie de Nantes.

Le vice-président en charge des sports à la ville de Nantes, Ali Rebouh, a ainsi déclaré à Ouest-France : « Nous regrettons cette décision du président du FC Nantes. Johanna Rolland et l’ensemble des élus métropolitains de toutes sensibilités font part de leur attachement, et de celui de tous les amoureux du club, à ce que le FCN reste à Nantes ou dans sa métropole. Cette décision est d’autant plus regrettable que Nantes Métropole avait fait au club plusieurs propositions de sites avec notamment deux propositions étudiées avec précision : celle d’un site double avec la Jonelière d’une part et les Basses Landes d’autre part. Ou bien encore la proposition d’un site unique sur la commune d’Orvault. Force est de constater que ces propositions ne suffisent pas, en termes de disponibilité foncière, aux volontés du président du club. Nous restons fermes sur nos positions et prêts à en échanger avec le président du club. Nous réitérons notre volonté que le FCN reste sur le territoire métropolitain ».