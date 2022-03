FC Nantes : la Maison Jaune rêve de s'offrir un doublé historique

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Après une éclipse longue de 18 ans, le FC Nantes retrouvera le Stade de France le 7 mai pour la finale de la Coupe de France. Il croisera le fer avec l'OGC Nice pour tenter de soulever ce trophée pour la première fois depuis 2000. Comme un symbole de la renaissance de la Maison Jaune, il n'y a pas que les hommes qui pourraient disputer la finale de la Coupe en mai !

En effet, demain à 15h au stade de Bellevue, le FC Nantes version féminines affrontera Yzeure. Sur le site officiel du FCN, la défenseur Elodie Dinglor a dit combien ce potentiel coup double était source de motivation : "On est pas mal de joueuses dans l’équipe à n’avoir jamais connu ça. Ce n’est pas donné à tout le monde de vivre quelque chose d’aussi incroyable et on a la chance de vivre ça cette année… Pourvu que ça dure ! Ce serait aussi beau pour le club d’avoir son équipe première masculine et son équipe féminine en finale de la Coupe de France". Dommage que les finales n'aient pas lieu toutes les deux le même jour au même endroit. Celle des féminines se disputera en effet le 15 mai. Le PSG, vainqueur de Fleury (4-2), est le premier finaliste.

🔜🔥 Demain est un jour 𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚚𝚞𝚎 pour la section Féminine !@Elodie_Dinglor, défenseure du @FCNantes, se confie sur le parcours des #D2F avant la demi-finale de la Coupe de France 👇 — FC Nantes Féminines (@FCN_Feminines) March 26, 2022

Les féminines du FC Nantes visent aussi la finale Après les hommes, qualifiés pour la finale de la Coupe de France, où ils affronteront l'OGC Nice, les féminines pourraient elles aussi se qualifier pour le dernier stade de la compétition. Demain, elles affronteront Yzeure.

