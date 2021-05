FC Nantes : la nouvelle sortie de Kita qui va faire hurler les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

C'est à se demander s'il ne cherche pas à provoquer… A L'Equipe, qui l'interrogeait sur le projet d'une Ligue 1 à 18 clubs, Waldemar Kita a répondu qu'il n'était pas spécialement pour mais avec des arguments qui ne manqueront pas de faire sourire les lecteurs neutres. Et d'exaspérer les supporters, qui ne le supportent plus après une quinzaine d'année de gestion calamiteuse. Parce que lui trouve son bilan plutôt bon !

"J'ai démontré depuis 15 ans que la gestion de mon club a été saine"

"À partir du moment où le conseil d'administration m'a accordé sa confiance, je vois l'intérêt du football français, pas celui de mon club. Je défends mon club de l'autre côté de la barrière, sportivement et économiquement. J'ai démontré depuis 15 ans que sa gestion a été saine, même en période de pandémie. Il faut prendre en considération tout ça."

"Prenez la carte de la France et regardez les métropoles. Je le dis depuis des années, la richesse économique d'une région est très importante pour un club. On sait très bien qu'on a besoin des droits TV, du public et des sponsors. Il ne faut pas oublier tous ces gens-là. Si on met tout ensemble, ça peut fonctionner. Quand on parle de 16, 18 ou 20 clubs, il faut voir quelle région est capable de le faire. Et penser aussi au système de descente et de montée. Vous imaginez, on parle de perdre des millions sur un seul match. Il faut mettre en valeur et en confiance les médias, pour ne pas qu'un grand club descende par exemple. Ce serait un manque à gagner énorme. Il faut bien réfléchir. »