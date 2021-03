FC Nantes : la petite phrase qui va déprimer les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Mardi dernier, au travers d'un tweet, Valérie Oppelt, députée LREM de Nantes et conseillère municipale, a relayé sa rencontre avec le propriétaire et président du FC Nantes, Waldemar Kita. Communication logique qui, pourtant, a rencontré un vent d'hostilité sur les réseaux sociaux en raison de l'antagonisme qui existe entre Kita et les supporters des Canaris. "On est dans l'hystérisation, il suffit de voir les réactions vis-à-vis de moi, j'aurais peut-être mieux fait de le cacher, mais ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai trouvé les réactions d'une violence assez inouïe, il y a une cassure complète entre une partie des supporters et le président et c'est dommage, parce que personne ne cherche à se comprendre ou à se parler, tout le monde reste sur sa position."

Pour le compte du quotidien l'Equipe, Valérie Oppelt, est revenue sur cette rencontre. Et si certains fans du FC Nantes espéraient Waldemar Kita vendre le club dans les prochains mois, ils vont devoir attendre..."Je sais bien que Waldemar Kita fait l'objet d'une enquête (fiscale)concernant sa situation personnelle mais il est toujours le président du FC Nantes. On ne peut pas lui retirer ça et il n'a pas l'air d'avoir du tout l'intention de vendre, en plus, clairement. J'ai senti surtout une volonté de sa part de ne pas lâcher le club sur une période qui est quand même super complexe à cause du Covid et des résultats."

C'est dit.