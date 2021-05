FC Nantes : la pire inquiétude possible surgit avant les barrages

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sale temps sur le FC Nantes. Ravivés par une série de victoires en fin de saison, les Canaris sont retombés dans leurs travers dimanche en s’inclinant à la Beaujoire contre le Montpellier HSC (1-2).

Les hommes d’Antoine Kombouaré devront donc disputer les barrages contre le Toulouse FC avec deux jours de récupération en moins... et une confiance effritée. Du côté des Violets, Patrice Garande récupèrera la quasi totalisé de son groupe ainsi que la faveur des statistiques.

Toulouse n'encaisse plus aucun but

Opta rappelle en effet que le Téfécé a gagné chacun de ses 3 derniers matches de play-off sans encaisser le moindre but (vs Ajaccio 2 fois en 2017/18 et vs Grenoble), après n’avoir remporté qu’une seule de ses 4 précédentes rencontres de ce genre (1 nul, 2 défaites) ! Devant un tel panorama, le FC Nantes devra rester sur ses gardes s’il entend conserver sa place en Ligue 1.