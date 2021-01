FC Nantes : Domenech se démarque de Gourcuff et prend une mesure forte

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Demain soir, lors de la venue du Stade Rennais à la Beaujoire, les regards se tourneront sans doute vers le banc de touche. Celui du FC Nantes, bien entendu, occupé par le si médiatique Raymond Domenech, arrivé au chevet des Canaris il y a quelques jours seulement. Dans un article que lui consacre le quotidien l'Equipe, à paraître demain, on apprend que les premiers jours de l'homme de Knysna à la Jonelière ont été soutenus.

Et qu'il s'est déjà attaqué à un sujet sensible au sein du club nantais : la formation. Ainsi, Domenech ne tient surtout pas à connaître des problèmes avec divers responsables du centre, son prédécesseur, Christian Gourcuff, n'ayant quant à lui pas fait trop d'efforts dans ce domaine. On se souvient ainsi du récent différend qui avait opposé Stéphane Ziani, entraîneur des moins de 19 ans, à Gourcuff.

Extrait : "Samedi matin, c'est en rencontrant Samuel Fenillat, responsable de la formation, et Stéphane Ziani, entraîneur des moins de 19 ans, que le nouveau locataire poursuivait son tour du propriétaire. Un échange constructif à l'issue duquel les trois hommes s'accordaient sur le principe d'une passerelle entre la formation et les pros, l'ancien patron des Espoirs s'engageant même à aller voir des entraînements de la réserve et du centre pour se faire une idée des jeunes à prendre éventuellement, pour quelques séances ou plus. « Il a cette sensibilité. On sent que ça lui tient à coeur », témoigne l'un de ses nouveaux interlocuteurs."