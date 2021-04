FC Nantes : la preuve que Waldemar Kita prépare sa sortie depuis longtemps

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Propriétaire du FC Nantes à 99,6% par le biais de sa société basée en Belgique Flava Groupe, Waldemar Kita a injecté beaucoup d'argent dans le FC Nantes. Néanmoins, l'homme d'affaires franco-polonais n'a jamais perdu le compte et l'histoire récente prouve qu'il ne dépense plus sans compter.

Kita n'a plus investi dans le FC Nantes depuis 2014

En effet, comme le rapporte Ouest-France, Waldemar Kita a même commencé à se rembourser certains investissements, lui qui avait acheté le FC Nantes entre 8 et 10 M€ et réinjecté 55,44 M€ entre 2007 et 2013 pour soutenir le club. Néanmoins, dès le départ, Kita avait précisé qu'il s'agissait d'un prêt assorti d'une clause appelée « retour à meilleure fortune ».

Depuis 2014, Waldemar Kita se rembourse petit à petit, lui qui a déjà récupéré presque 17 M€ de dividendes. Au 30 juin 2020, la créance du FC Nantes au Flava Groupe n'était plus que de 38,6 M€. Une somme qui pourrait exploser en 2021-22 étant donné le déficit cumulé de la saison (20 M€). L'été prochain, Waldemar Kita aura un choix à faire : réinvestir massivement dans son club pour dépasser la crise ou vendre pour récupérer ses billes.