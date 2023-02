FC Nantes : la réaction cash de Blas au sujet de la Juventus Turin

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Ce sera LE match. Le déplacement tant attendu à Turin afin d'y affronter la Juventus, jeudi à 21 heures dans le cadre de la Ligue Europa. Certes, les joueurs du FC Nantes y pensent, mais ils ont fait le nécessaire, au préalable, en battant ce dimanche le FC Lorient sur le score de 1-0. Un succès sur lequel est revenu Ludovic Blas, le buteur du jour, en occultant (surtout) pas l'autre match de la semaine.

"En allant à Ajaccio et contre Lorient aujourd'hui, on avait conscience qu'il y avait des points à prendre. L'objectif, ne l'oublions pas, c'est le maintien, on ne doit pas s'en défaire. Mon but ? J'ai tenté et ça m'a réussi. C'est positif. La Juventus ? On était pas focalisés dessus aujourd'hui. On prend match après match, c'est le plus important. Si c'est excitant ? On a mérité de jouer ce match, et on va aller kiffer ça."