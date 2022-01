FC Nantes : la réaction surprenante de Blas après son doublé

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Auteur de deux buts exceptionnels contre Brest (2-0), Ludovic Blas a été le grand artisan de la qualification du FC Nantes pour les quarts de finale de la Coupe de France. En zone mixte, le milieu offensif des Canaris n'a pas caché sa joie après avoir inscrit son deuxième doublé de la saison mais a avoué qu'il était en manque de confiance devant le but.

"J’ai réussi à marquer deux buts. Je l’ai déjà fait et j’espère que ça va se reproduire. Je préfère surtout le deuxième but. J’en avais besoin parce que j’étais un peu en manque de confiance sur le dernier geste et ça va me faire du bien. Je m’emmène bien le ballon sur le premier, c’est là où ça fait la différence après 1 contre 1 je sais faire donc c’est pas un problème."

💪 Le @FCNantes s'impose contre le @SB29 et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France !#FCNSB29 #CDF pic.twitter.com/xLk4QJB6sz — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 28, 2022