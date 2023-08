FC Nantes : la réaction virulente de la Brigade Loire au conflit avec la direction

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Il était attendu ce soir, il est déjà là : la Brigade Loire a publié un communiqué après le courrier envoyé par le directeur sûreté et sécurité du FC Nantes, David Amaré, pour lui signifier qu'il lui était désormais interdit d'entreposer son matériel à la Beaujoire et que la plupart de ses actions seraient censurées par le club. Comme attendu, la réponse est cinglante, avec un appel à un défilé vendredi soir avant la réception de l'OM.

"La direction du FC Nantes cherchant à nous pousser à la faute..."

"La direction du FC Nantes cherchant à nous pousser à la faute, nous appelons les présents (ce vendredi pour la réception de l'Olympique de Marseille) d'une part à ne pas répondre à la provocation, et d'autre part à adopter un comportement irréprochable. Le FC Nantes a pris un virage radical dans ses relations avec les supporters actifs du stade de la Beaujoire. Plutôt que la raison, la direction du FC Nantes fait le choix de l'intensification des mesures et la recherche d'un conflit frontal et dur. C'est pourquoi, vendredi soir, nous nous présenterons de nouveau aux grilles du stade avec notre matériel, pour tenter d'animer la tribune Loire et donc la Beaujoire, en dépit de la volonté du FC Nantes de nous l'interdire."

