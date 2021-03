FC Nantes : la réponse musclée d'Alban Lafont face aux critiques

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Dans les colonnes de Ouest-France, Alban Lafont (FC Nantes, 22 ans) est revenu sur les critiques dont il fait parfois l'objet. Un pan du métier qu'il assume même si ça ne lui fait pas toujours plaisir : « Quand on me critique ou que l’on me dit des choses négatives, j’essaie de le transformer en motivation et de prouver que les personnes ont tort. Jusqu’ici, ça me réussit. Comme on joue tous les week-ends, on a vite l’occasion de se racheter et de faire encore mieux. On peut faire de mauvais matches, même si ça doit arriver le moins possible. On peut ensuite faire de grandes choses. C’est ce qui fait la beauté du sport ».

Il s'évade... sur les rings de boxe

Conscient d'avoir encore à progresser dans sa lecture du jeu et sur ses sautes de concentration, l'international Espoirs s'évade au travers d'un hobby particulier : la boxe. « Cela permet de se défouler. Il y a parfois des événements qui se passent dans la vie et dans le foot qui sont déplaisants. La boxe permet d’évacuer cela, de se vider la tête. Ça travaille aussi bien le cardio, les jambes et les déplacements. C’est un sport que j’adore, très complet, avec une mentalité de guerrier mais une très bonne mentalité. C’est assez complémentaire avec le poste de gardien de but ».

Comme il l'a également fait savoir au quotidien local, ce sport lui permet aussi d'être un peu plus téméraire lors de ses sorties sur les attaquants adverses : « Forcément ça joue aussi sur ce plan. Ça permet d’être plus agressif mais c’est aussi un bon moyen pour apprendre à garder son sang-froid et être concentré. Ça aide à ne pas se disperser pendant un match ».