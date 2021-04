FC Nantes : la sauveur du LOSC et du RC Lens contacté pour l'après Kita

Journaliste pour la radio Hit West, Simon Reungoat a interviewé Luc Dayan au sujet de la vente du FC Nantes. Le médecin de formation n'est pas un inconnu en Loire-Atlantique puisqu'il a occupé la fonction de président… deux mois en juin-juillet 2007, pour faire le lien entre la vente de la Socpresse et le rachat par Waldemar Kita. Quatorze ans plus tard, celui qui a contribué à relancer le LOSC au début des années 2000 puis à sauver le RC Lens en 2012-13 pourrait retrouver les Canaris.

"J'ai été appelé à droite et à gauche"

"Pour ne rien vous cacher, j'ai été appelé à droite et à gauche sur la situation du FC Nantes pour savoir ce que j'en pense et si je connais des repreneurs, a expliqué Dayan à Reungoat. Peut-être que des discussions ont commencé entre M. Kita et des groupes ou personnes intéressées, ça je ne sais pas !"

La bonne nouvelle dans ces propos, c'est que l'intérêt existe pour le FC Nantes et que les repreneurs potentiels n'attendent que l'officialisation de la volonté de Kita de céder le club.