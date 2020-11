FC Nantes : la sortie de Gourcuff sur l'idole Maradona ne passe pas

Contemporain de Diego Armando Maradona, Christian Gourcuff n'a pas complètement voulu participer au concert de louanges autour du « D10S » argentin. Au contraire même : « Je trouve un peu déplacé, dès qu’une personne meurt on lui trouve toutes les qualités. C’est très triste qu’une personne décède, qu’un sportif décède, 60 ans c’est très jeune. Maradona je l’ai admiré, je l’ai vu évoluer dans ses meilleures années, sur le plan technique, sur le plan de la virtuosité, c’était phénoménal maintenant ce n'était pas un exemple ».

Maradona c'est la passion, pour Gourcuff seuls l'éthique et la morale priment

Et le coach du FC Nantes poursuit dans sa détestation de la part d'ombre du « Pibe de Oro » : « Sans doute c’était un chic type, je ne le connais pas, mais il a quand même eu une vie qu’on ne peut pas mener en exemple. C’est pour ça qu’il faut relativiser, ce n'est pas parce qu’il est décédé qu’il est devenu un exemple pour la jeunesse. C’était un joueur d’exception, oui. La Une de L'Equipe (sur la main de dieu) ? C’est très malsain. Je pense que le but de la main qu’il marque c’est une entrave à la morale, à l’éthique sportive, et de considérer ça comme un exploit et la revendication en plus de la main de Dieu, j’ai trouvé ça terriblement déplacé. Il en a fait des exploits, mais reprendre ça comme son principal fait d’armes, pour la morale c’est terrible».

Comme on pouvait s'en douter, le discours du professeur Gourcuff passe mal chez les amoureux du ballon rond. Notamment dans le microcosme des fans nantais. « Il est vraiment toujours dans la morale. Rigide », peste l'insider Emmanuel Merceron alors qu'un autre internaute le décrit comme « terriblement chiant » et « pisse froid ». Au moins, le Breton assume sa position...

Du mal avec le discours de Gourcuff sur #Maradona. Il est vraiment toujours dans la morale. Rigide. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) November 27, 2020