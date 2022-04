FC Nantes : la surprenante réaction de Kombouaré après le nul dans le derby

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Contrairement au défenseur qu'il a été, toujours sûr et solide, Antoine Kombouaré est un entraîneur déroutant. Capable d'engueuler ses joueurs dans la victoire, il sait aussi les féliciter après un résultat moyen, comme celui de cet après-midi à la Beaujoire contre Angers (1-1). Selon lui, la production des Canaris méritait une victoire et le plus important a été que son équipe joue bien.

"Il y a beaucoup de frustration, même de la déception car on a la sensation d'avoir fait un match solide, au cours duquel on a proposé du jeu et où s'est procuré des occasions. Mais comme on dit toujours, le plus dur dans le football, c'est de marquer des buts. Frustration et déception, donc, même si j'ai aimé le comportement des joueurs. Le match que l'on a proposé aujourd'hui est l'un de nos meilleurs à domicile en termes de possession, de frappes. On est rentrés 38 fois dans la surface adverse. Ça arrive de tomber sur un gardien qui arrête tout. En tout cas, c'est le genre de match que j'attends de mes joueurs. Si on continue à jouer comme ça, on devrait en gagner. J'ai dit à la mi-temps qu'il fallait être plus engagé, plus déterminé devant les buts. Mais plus le temps passe, plus on doute. En plus, on est tombés sur une équipe qui joue sa survie. Ils ont tout fait pour casser le rythme, ils se sont roulés au sol d'entrée, un peu comme Lille récemment. Ils auraient pu gagner sur la fin, donc je considère que c'est un très bon point."

Pour résumer L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, était satisfait du match nul de son équipe à la Beaujoire contre Angers (1-1). Selon lui, il n'a manqué qu'un soupçon de réussite pour transformer ce nul en victoire logique.

Raphaël Nouet

Rédacteur