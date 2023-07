FC Nantes : la vente accélérée par les démêlés judiciaires des Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Sale semaine pour la famille Kita. Rattrapés par de vieilles affaires liés à des transferts douteux entre 2015 et 2018, Franck et Waldemar ont dû faire face à la justice pour s’expliquer. Contrairement à son fils, le propriétaire du FC Nantes n'aurait pas été mis en examen dans l'affaire qui le secoue mais partage le fait d’avoir été placé en garde à vue. Les deux hommes forts de la Maison Jaune sont donc donc loin d'être sortis d'affaire dans cette enquête.



« La lulière au bout du tunnel ? »

Une aubaine pour la vente du club ? Certains supporters du FC Nantes ne sont plus très loin de le penser haut et fort. « Le président et le directeur général en garde à vue. Ce qui passe au FC Nantes est tout sauf anodin, a affirme l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. Les Kita n'en ressortiront pas indemnes dans leur rapport au club et au football. La lumière au bout du tunnel ? » `

