FC Nantes : la victoire à Lorient a desserré l’étau autour de Gourcuff

Le FC Nantes s’est donné de l’air avant la trêve internationale. En s’imposant à Lorient, les Canaris ont non seulement envoyé un message à un concurrent direct (2-0) mais ils ont aussi prouvé qu’ils avaient du mental. Leur 14e place au classement, avec 11 points au compteur, reste néanmoins préoccupante.

Si Waldemar Kita reste discret depuis quelque temps et qu’on continue de marteler qu’il fait confiance à Christian Gourcuff, force est de constater que les résultats des Canaris manquent de constance depuis le début de la saison. Le mois dernier, le technicien breton se savait fragilisé en cas de défaite à Lorient.

« On avait besoin de points, c’est pris »

Avec une victoire, sa position est moins bancale. Son vestiaire est pleinement conscient du fait qu’un succès au Moustoir a décrispé la situation globale. « Ce sont trois points qui font du bien à la tête, on peut savourer. On est rentrés au vestiaire tête baissée… On avait besoin de points, c’est pris », a glissé Nicolas Pallois dans les colonnes du quotidien gratuit 20 Minutes. Au retour de la trêve internationale, le FC Nantes recevra le FC Metz à la Beaujoire le dimanche 21 novembre (13h).