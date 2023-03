FC Nantes : Lafont apparaît dans 3 catégories recherchées

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Depuis trois ans et demi qu'il a fait son retour en Ligue 1 après une saison à la Fiorentina, Alban Lafont a repris sa progression entamée à Toulouse. A tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'élite, ce qu'une convocation en équipe de France avant la Coupe du monde a prouvé. Il ne manquait qu'une étude statistique pour confirmer ce statut et la LFP l'a fournie ce mercredi.

Sur quatre points abordés, Lafont apparait dans le Top 5 de trois d'entre eux. Il est 3e ex aequo au nombre de clean sheets avec 9 matches sans but encaissé, 2 de moins que le Rémois Diouf et le Parisien Donnarumma. Il est 4e à la moyenne de buts évités avec 4,3 par partie et, enfin, il est également 4e au nombre de tirs arrêtés avec 86, 6 de moins seulement que le premier de la classe, le Monégasque Nübel. Un gardien actif et décisif !