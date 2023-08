FC Nantes : Lafont blessé, un jeu inexistant, une défaite face au TFC... c'est déjà chaud chez les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Il paraît que les jours de Pierre Aristouy sur le banc du FC Nantes sont déjà comptés en raison des résultats très décevants de la préparation estivale. Eh bien, ce n'est pas la performance de son équipe cet après-midi face au TFC (1-2) qui risque de plaider en faveur du technicien ! Malgré une bonne entame, concrétisée par l'ouverture du score à la 13e minute sur un pénalty de Mostafa Mohamed, les Canaris n'ont quasiment rien montré dans le jeu, se procurant très peu d'occasions face à une formation pourtant elle aussi guère flamboyante.

Un jeu offensif inexistant

Le plus inquiétant dans ce tableau, c'est la sensation que l'attaque est coupée du reste de l'équipe. La défense reste solide, le milieu de terrain a su demeurer compact pendant une bonne partie de la rencontre mais offensivement, ça a été le néant. Un drame quand on sait que le FC Nantes a écrit ses pages les plus glorieuses grâce à des mouvements offensifs inspirés. Aujourd'hui, on en est loin, très loin. Mostafa Mohamed se débat aux avant-postes mais aucun ballon digne de ce nom n'arrive. Moses Simon manque de justesse dans ses dribbles comme dans ses passes alors que Florent Mollet est introuvable.

Bref, c'est assez inquiétant pour le FC Nantes, surtout que les Jaunes ont perdu Alban Lafont, touché dans un choc avec le Toulousain Aboukhlal sur l'égalisation de ce dernier. Le gardien est sorti sur une civière. Si sa blessure est grave, elle devrait remettre en cause un possible transfert, lui qui espérait partir cet été à un an de la fin de son contrat. Quand ça veut pas...

