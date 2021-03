FC Nantes : Lafont, défaite, Beaujoire, Ludovic Blas remonté comme jamais

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

On ne parle que de ça depuis hier. Pas nécessairement du match nul du FC Nantes, à domicile contre Lorient, mais bien du but égalisateur des Merlus, inscrit sur un coup-franc venu d'ailleurs de Armand Laurienté. Inscrit en toute fin de rencontre, le fameux but en question prive surtout les Canaris de trois points bien précieux dans la course au maintien.

Ce qui, de toute évidence, a provoqué une immense déception chez Ludovic Blas, le milieu de terrain nantais.Des propos retranscrits par Ouest-France.

"Pour nous, ce match nul, c'est comme une défaite. On voulait gagner et on menait. Ils mettent un but à la fin donc c’est rageant. Au moins, on ne perd pas et quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Je suis déçu, c’est normal vu le score. On avait la possibilité de repasser devant Lorient, on pouvait prendre deux points d’avance, on aurait passé une bonne trêve. On n’y arrive pas à domicile. C’est frustrant. C’est pour ça qu’on est à cette place-là. On a réussi à faire des résultats à l’extérieur mais à domicile, on pèche un peu(...)Au Parc des Princes, tu n’as rien à perdre. Là, tu te mets plus de pression car tu sais que c’est un match décisif. On réfléchit parfois trop pour aborder ce match. Ça se ressent dans les choix, quand on a la balle. On se pose beaucoup plus de questions(...)Alban Lafont ? C’est difficile, c’est un but assez… Je n’ai pas de mots. Alban ne peut pas faire grand-chose. C’est assez incroyable. Il était déçu car il n’aime pas se prendre de buts de toute façon. Ce n’est pas de sa faute. Il n’y a rien à faire, j’ai rarement vu un but comme ça depuis Juninho."