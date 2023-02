FC Nantes : Lafont définit l'objectif de la saison entre le maintien, la Coupe et la Juventus

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Les supporters du FC Nantes vivent un mois de février excitant. Le plus excitant depuis bien longtemps. Il y a le maintien en championnat à aller chercher, la volonté de conserver la Coupe de France et le choc face à la Juventus Turin en playoffs de l'Europa League, avec le match aller ce soir. Trois lièvres à courir, ça peut faire trop. Mais dans un entretien au site de la Ligue 1, Alban Lafont a assuré que lui et ses coéquipiers avaient une priorité bien établie.

"Il faut savoir que pour nous, l’objectif numéro un, c’est le championnat, de se maintenir le plus rapidement possible. On sait que ça va être difficile avec ces quatre descentes, c’est très compliqué. Ensuite, on a aussi une très belle échéance qui arrive avec la double confrontation face à la Juventus. Cela va être quelque chose d’incroyable, enfin je l’espère… On va tout donner pour faire l’exploit et pourquoi pas décrocher une qualification. L’objectif était de sortir de cette poule, même si elle était un peu compliquée. Le job est fait, maintenant c’est du bonus, il faut le prendre comme ça même s’il faut jouer les matchs. Il ne faut pas passer à côté de cette occasion et ne pas avoir de regrets à la fin. Il faut tout donner pour être fiers de nous après ces deux matches."