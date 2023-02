FC Nantes : Lafont et les Canaris ont dépassé la glorieuse équipe de Suaudeau

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Cet après-midi, les Canaris ont eu de la réussite en première période contre Ajaccio, puisqu'une lourde frappe d'un Corse s'est écrasée sur la transversale d'Alban Lafont. Ça a été plus calme ensuite, notamment après l'ouverture du score d'Evann Guessand à la 64e minute. Ce qui a permis au FCN d'aligner un quatrième match sans but encaissé à l'extérieur en L1, après Troyes (0-0), Lyon (0-0), Montpellier (3-0) et Clermont (0-0).

Et mine de rien, c'est un sacré exploit puisque la LFP révèle que cela faisait 26 ans que ça ne s'était plus produit ! A l'époque, le FCN était encore le FCN, célébré pour son jeu, avec Jean-Claude Suaudeau aux commandes. A l'époque, en 1996-97, donc, les champions de France en titre étaient allés gagner à Lens (4-0), à Lyon (1-0), à Metz (1-0) et à Rennes (1-0). De sacrées équipes à leur palmarès ! La bande à Suaudeau, demi-finaliste européen, avait terminé la saison à la 3e position en Ligue 1.